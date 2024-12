Ilrestodelcarlino.it - Incendio in A14 tra Marotta e Fano: Tir in fiamme e caos in autostrada

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 17 dicembre 2024 –in A14. Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per l’di un autotreno tra i caselli diin corsia nord. Sul posto sono intervenute le squadre di Senigallia eper spegnere leche hanno completamente distrutto la motrice in cui si trovava materiale di varia natura. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è riuscito a salvare il rimorchio e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte. La carreggiata nord dell’è rimasta chiusa fino alle 7, poi riaperta ad una sola corsia. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.