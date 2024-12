Il bimbo a cui la madre ha rubato la protesi prima di abbandonarlo ne avrà una nuova

Leggi su Open.online

Un bambino di otto anni con problemi all’uditounanecessaria per la sua salute. Quella che utilizzava gliel’ha portata via ladopo averlo abbandonato. «Ci sento, l’apparecchio funziona, va benissimo, grazie a tutti», ha detto uscendo dal centro Acustica Campania. Anna Di Biase, la coordinatrice della Spa che ha raccolto la lettera del bambino, fa sapere che la donazione è arrivata da un anonimo: «Ma a lui va tutta la nostra riconoscenza», dice oggi al Mattino.La letteraLa letterina scritta da Michele è questa: «Caro Babbo Natale, sono un bambino di 9 anni. Ho origini rumene ma sono nato qui in Italia. Ho due occhi grandi e il naso a patatina. Per sentire ho bisogno di due apparecchi, uno l’ha portato mia mamma con sé, l’altro l’ho perso al parco. Ho imparato a leggere il labiale e sono bravo a comunicare ma ho bisogno di un altro apparecchio per sentire la voce dei miei amici, dei miei operatori e un giorno dei miei genitori nuovi.