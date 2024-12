Iodonna.it - Grandi colpi di scena nel nuovo episodio della serie dal titolo "Indagine su una figlia"

I misteri si infittiscono a Don Matteo 14. Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la nona puntata, la penultima di questa stagione. Prima di arrivare al gran finale, sono molti gli interrogativi che il capitano Martini sarà chiamato a risolvere. In questa impresa non sarà solo: al suo fianco c’è sempre il fidato Don Massimo (Raoul Bova). Al centro dell’di stasera c’è il maresciallo Cecchini. Ma anche il rapporto tra Diego e Vittoria, a unpunto di partenza, mentre Giulia deve tenere a bada la gelosia. “Don Matteo 14”: la clipnuova stagione su Rai 1 X Leggi anche › A “Don Matteo 14” Cecchini e Martini partecipano a “Reazione a catena”.