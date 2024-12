Anteprima24.it - Forum Giovani, venerdi gli Stati Generali delle Politiche Giovanili a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiHanno preso il via il 6 dicembre presso l’Hotel Holiday Inn, al Centro Direzionale di Napoli, gli “li” promossi dalRegionale dei. L’iniziativa, sul tema “Sarà quel che saremo noi”, che, dopo la città capoluogo, proseguirà a20 Dicembre all’Hotel Villa Traiano.“Coinvolgerà circa trecentocinquanta, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con l’obiettivo di creare un confronto diretto, partecipativo e costruttivo tra le nuove generazioni e le Istituzioni regionali per dare voce ai, ascoltarne le idee e trasformarle in proposte operative, in continuità con il lavoro svolto in questi anni”, ha spiegato il Presidente del, Giuseppe Caruso.Ambiente, Aree interne e Agricoltura, Europa, Digitalizzazione e Pari Opportunità, Legalità, Sport e Sicurezza Sociale, Occupazione e Formazione, Cultura, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Attiva saranno gli argomenti oggetto dei tavoli tematici esessioni plenarie, in cui si confronteranno, esperti e rappresentanti istituzionali.