Calciomercato.it - DIRETTA | Futuro Dybala: il Galatasaray allo scoperto, la posizione del giocatore – LIVE

Tutte le notizie relative aldell’attaccante argentino, che torna protagonista dei rumors di calciomercato, con l’interessamento da parte dei turchiHa animato l’estate romana con il possibile addio alla Roma, ora a pochi giorni dall’apertura del calciomercato di gennaio, il tormentone Pauloè pronto a scaldare l’inverno e a tenere sulle spine il popolo girosso.: il, ladel(LaPresse) – Calciomercato.itI tifosi capitolini, che non stanno vivendo proprio una stagione esaltante, hanno dimostrato di essere molto legati all’attaccante argentino e una sua partenza non verrebbe certamente vista per nulla bene. Se ad agosto erano stati gli arabi dell’Al-Qadsiah a far tremare i sostenitori della Roma, adesso è ila volere l’ex Juventus e Palermo.