Oasport.it - Calcio femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2025. L’Italia trova la Spagna campione del mondo

Sarannodelin carica), Portogallo e Belgio le avversarie delnel gruppo B ai Campionatidi, che si terranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Il sorteggio andato in scena ieri a Losanna ha stabilito la composizione dei quattro raggruppamenti della fase finale, con le prime due classificate di ogni girone che avanzeranno al tabellone a eliminazione diretta (dai quarti in poi).“Ci attende un girone molto competitivo. Siamo molto concentrate sul nostro cammino, consapevoli che in queste competizioni tutte le avversarie sono molto forti e organizzate. Sarà un percorso complicato, ma questo pensiero lo staranno facendo anche le nostre rivali e questo fa capire il grande lavoro svolto dalle ragazze nell’ultimo periodo. Andremo in Svizzera con grande fiducia nei nostri mezzi”, il commento del CT azzurro Andrea Soncin.