Bardiani Csf Faizanè. Affiatamento in Spagna

La nuova stagione della Vf GroupCsfè iniziata in, dove la squadra reggiana sarà in ritiro fino al prossimo 22 dicembre. Base della formazione è Altea, sulla Costa Blanca. "Questo ritiro è fondamentale sia per i nuovi arrivati che per i confermati. E’ l’occasione per creare coesione all’interno del gruppo in vista del 2025 e per iniziare a lavorare con il nuovo materiale tecnico. La preparazione fisica e la costruzione del team sono due aspetti centrali di queste giornate ad Altea, così come lo saranno le attività dedicate ai media e agli sponsor", afferma il team manager Roberto Reverberi. L’attività è iniziata con 19 atleti. Altri quattro corridori sono nel frattempo impegnati nelle attività scolastiche e raggiungeranno la squadra a breve. Il gruppo completo per il 2025 è formato dal reggiano Federico Biagini, Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Luca Covili, Edward Cruz, Santiago Ferraro, Filippo Fiorelli, Martin Herreno, Filippo Magli, Alessio Martinelli, Martin Marcellusi, Andrea Montagner, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Mattia Pinazzi, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Filippo Turconi, Enrico Zanoncello.