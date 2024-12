Ilfattoquotidiano.it - Auto e Intelligenza Artificiale, il binomio piace. Crisci, Unrae: “Ma prima serve piano triennale per il mercato”

. Futuro in movimento e oggettività dei numeri. Mentre il Governo discute ancora una manovra dove l’e le sue esigenze non sembrano esattamente essere al centro dell’attenzione, con l’esclusione del caso Stellantis oggetto di un tavolo di lavoro dedicato, fuori si cerca di trovare soluzioni, proporre idee fotografando una realtà che va in direzione diversa da quella che si pensava.Un paradosso evidenziato con grande chiarezza dalla nuova ricerca dell’Osservatorioe Mobilità della Luiss Business School presentata lunedì e intitolata ’Dall’mobile Sapiens, all’mobilista Sapiens”. Le cui conclusioni sono state così sintetizzate: “L’mobile Sapiensagli Italiani: sarà la regina del”.Sicuramente sarà così, ma in quale? E soprattutto, quando? Perchédi entrare nel dettaglio della ricerca molto interessante non si può non sottolineare come il panorama rappresentato da Michele, Presidente– l’associazione che raggruppa i costruttori esteri che operano in Italia – ancora non offra alcuna certezza, anzi sa tanto di quella precarietà che non giova a nessuno, a cominciare da chi le macchine le deve acquistare: i cittadini.