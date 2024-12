Oasport.it - Volley, italiane in casa nel quarto turno di Champions League: obiettivo avvicinare i quarti di finale!

Tutte e tre impegnate tra le mura amiche le squadrenella quarta giornata dei gironi diche potrebbe già rivelarsi molto importante, almeno per Perugia e Monza per l’accesso diretto aidi. Perugia, 17 vittorie a fila in questa stagione, sarà di scena giovedì 19 dicembre alle 20.00 al PalaBarton contro i francesi del Saint-Nazaire, Milano, che sta risalendo la china in campionato e vuole riscattare la sconfitta subita contro i polacchi dello Zawiercie, sarà di scena mercoledì 18 alle 19.30 all’Allianz Cloud, mentre Monza, che deve raccogliere i cocci dopo l’inattesa sconfittalinga contro Grottazzolina, è attesa dal compito più difficile visto che deve ospitare i turchi del Fenerbahce di Istanbul, già battuti però all’andata.Per Perugia la sfida con i francesi potrebbe non rappresentare un ostacolo insormontabile ma le fatiche iniziano a farsi sentire inumbra con settimane frenetiche tra trasferte pesanti e partite anche tirate come quella di domenica scorsa contro Verona, vinta al tie-break dalla formazione umbra.