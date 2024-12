Quotidiano.net - Villa Verdi è stata acquisita dallo Stato

Leggi su Quotidiano.net

Il ministero della Cultura ha firmato il 16 dicembre il decreto di esproprio die delle sue pertinenze, l'ultima dimora di Giuseppenova sull'Arda, in località Sant'Agata. Il provvedimento sancisce l'acquisizione definitiva da parte dellodell'ultima dimora del maestro. "è il simbolo della grandezza culturale dell'Italia e il luogo dove il maestro ha trovato ispirazione per molte delle sue immortali composizioni. Grazie a questo importante atto, lone garantisce la salvaguardia e la restituisce alla comunità come patrimonio di tutti", ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli.