Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Marini, i retroscena del ballo con la mamma: “Quante bugie”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 16 dicembre 2024 – Da ‘Ballando con le stelle’, e la sua compagna di danza è Sophia Berto, a ‘Ballando con la’, Anna Indri. Un passo breve. Anzi, più passi in una pedana tutt’altro che abituale. Eppure cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non è affatto cambiato per l’anconetano. Che in una “pazza” notte dicembrina, quella di sabato scorso, all’ultimo “assalto” ha piazzato la “stoccata” vincente. L’argento olimpico di fioretto a squadre a Parigi, già campione mondiale, europeo e numero uno del ranking individuale, ha divertito tutti nella performance (a sorpresa) con la madre, prima di ballare ancora con Sophia, passare dai pareri di giuria e pubblico da casa e ottenere così, allo spareggio, la finalissima del popolare programma televisivo di Rai Uno.