Game-experience.it - The Thing Remastered, la recensione: un horror congelato nel tempo

Leggi su Game-experience.it

L’psicologico è uno di quei generi che difficilmente va fuori moda. Ce ne siamo accorti poco meno di 2 mesi fa con il ritorno di Silent Hill 2 Remake, indiscusso mostro sacro del settore capace, a 23 anni di distanza, di mettere universalmente d’accordo masse enormi di giocatori. E, seppur con un economia di scala leggermente inferiore, l’abbiamo notato in queste ultime settimane con The, riedizione in alta definizione di un grandissimo classico dell’, l’opprimente The.Apparso anch’esso nel lontano 2002, il titolo riprende e rielabora l’immaginario collettivo legato all’omonima nonché seminale pellicola di John Carpenter, guadagnando – al– più di qualche plauso per la sua capacità di interpretare un concetto molto complicato di terrore, non unicamente legato al topos del “mostro”, che mantenesse quanta più fedeltà possibile al materiale originale.