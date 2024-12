.com - Tennis, 2024 da sogno per l’Italia: da Sinner ai trionfi in Davis e BJK Cup

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ilpasserà alla storia come l’anno di grazia delitaliano. Non era mai successo di portare un singolarista in finale in tutte le prove del Grande Slam e di conquistare i due campionati del mondo a squadre: la Coppae la Billie Jean King Cup come accaduto lo scorso mese a Malaga. I successi dihanno trascinato anche Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, protagonisti di una grande stagione, e anche Matteo Berrettini, che ha firmato la propria rinascita in. L’anno parte con l’impresa di Jannika gennaio a Melbourne. L’altoatesino compie il definitivo salto di qualità conquistando l’Australian Open, il suo primo titolo dello Slam, superando in 4 set in semifinale il serbo Novak Djokovic (10 volte campione all’Australian Open) e in 5 set in finale il russo Daniil Medvedev, rimontando due set di svantaggio.