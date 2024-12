Amica.it - Sofia di Spagna debutta in tailleur bianco

Dopo il viaggio di Stato in Italia di Letizia die re Felipe VI, ora tocca all'Infanta Sofía. Alla cerimonia di premiazione del concorso fotografico Objetivo Patrimonio, la principessa ha optato per unha indossato un completo sartoriale monocromatico della linea Woman di El Corte Inglés, con giacca doppiopetto e pantaloni palazzo. Completano la mise delle ballerine a punta di Martinelli. Per ottenere un outfit elegante e discreto, è fondamentale bilanciare l'eleganza con la sobrietà, evitando eccessi di colore e accessori. Per questo, il debutto dell'Infantaè stato un successo.