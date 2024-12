Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la sedicesima giornata

Leggi su Sportface.it

La classifica della/25lacon quella dello scorso campionato. Terminato il posticipo del lunedì, il big match ditra Lazio e Inter, è tempo di andare a confrontare i punti e scoprire quali squadre, nel paragone a distanza di un, hguadagnato e quali invece sono peggiorate. Sono poche le squadre che, almeno a livello di punti, si stmantenendo in linea con quanto fatto vedere lo scorso: molte infatti sono le variazioni, anche significative, sia in positivo che in negativo. Di seguito Sportface.it vi propone leaggiornate.Classifica/25laAtalanta 37 (+11)Napoli 35 (+8)Inter 34 (-7) *Fiorentina 31 (+4) *Lazio 31 (+10)Juventus 28 (-9)Bologna 25 (-3) *Milan 23 (-9) *Udinese 20 (+7)Empoli 19 (+7)Torino 19 (-4)Roma 16 (-9)Genoa 16 (=)Lecce 16 (-4)Como 15 (B)Verona 15 (+4)Parma 15 (B)Cagliari 14 (+1)Monza 10 (-11)Venezia 10 (B)*Una partita da recuperareVolano le prime della classe: grande cambio di marcia di Atalanta, Napoli e LazioL’Atalanta guida la classifica e sogna in grande grazie ad una incredibiledi 10 vittorie consecutive, nuovo record societario raggiunto grazie al successo di Cagliari.