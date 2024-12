Ilrestodelcarlino.it - Serata di incidenti a Faenza. Donna investita e scontro tra auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un grave incidente stradale si è verificato sabato sera ain via Fratelli Rosselli, nell’abitato urbano del borgo all’altezza di unlavaggio. Erano circa le 19.30 quando unain sella alla propria bicicletta è entrata in collisione con un’vettura, una Opel Corsa condotta da un ultrasettantenne che procedeva con direzione-Forlì. Nell’impatto, molto violento, la ciclista ha sbattuto violentemente sul cofano e sul parabrezza dell’prima di essere sbalzata a circa 10 metri dall’. Il parabrezza della vettura è andato in frantumi. Sul posto sono arrivati i sanitari di Romagna Soccorso conambulanza emedica e la Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per effettuare i rilievi. Le condizioni dellasono state giudicate subito serie dai soccorritori; per questo è stata portata al Trauma Center del Bufalini di Cesena.