Lanazione.it - Se le feste sposano la solidarietà. La Banda dei Babbi Natale in tour. Raccolta fondi per l’Agbalt

Con il periodo delletorna anche l’appuntamento dal risvolto sociale. Pomeriggio diinfatti sulle due ruote da Porcari a Lucca. È partita da piazza Felice Orsi a Porcari, nel cuore del paese, ladeidi Torretta Bike che sabato pomeriggio ha portato musica, allegria ein giro per il territorio. L’iniziativa, da circa dieci anni un appuntamento tradizionale, ha coinvolto una ventina di cicloamatori volontari che hanno attraversato Capannori e Lucca per raccoglierea favore di Agbalt, l’associazione che supporta le famiglie di bambini in cura per tumori e leucemie. Isu due ruote sono stati salutati dal consigliere comunale Lori Del Prete, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno delle realtà locali. "Iniziative come questa dimostrano quanto Porcari sia una comunità viva e solidale - ha detto Del Prete - e vogliamo ringraziare in special modo Torretta Bike, che da 25 anni è un esempio di partecipazione attiva e instancabile nel sostenere cause benefiche e sociali del nostro paese.