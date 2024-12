Terzotemponapoli.com - Napoli: Neres, la ‘passione’ di Kvara e il terzo gol a Udine…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, mi ritorni in mente.Di seguito alcune righe su Davidtratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Tra progressione e numero di maglia indossato -nei primi anni- il brasiliano ha ricordato vagamente il Pocho Lavezzi che proprio a Udine iniziò a incantare in Serie A. Il verdeoro, però, non è una sorpresa: seppur a spezzoni vari aveva già dimostrato il proprio talento e l’impatto a suon di gol e soprattutto assist. E ora c’è voglia di rivederlo subito all’opera a Genova”., la determinazione diDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “C’è una bella confusione, sulle corsie azzurre; bella perché la concorrenza stimola tutti. E stimolerà ognuno dei signori che Conte, giustamente e ora inevitabilmente dopo l’incantevole e feroce prova dia Udine, ha messo in allerta: viene da immaginare che, con le gerarchie ormai stravolte anche ufficialmente, proverà a stringere i denti ancor di più di quanto non stia già facendo, pur di recuperare in tempo per il viaggio di sabato verso Marassi e viene anche da pensare che, con il fiato sul collo dei colleghi, David farà di tutto per confermare di essere un giocatore decisivo anche con il Genoa, se partirà ancora dall’inizio (molto facile)”.