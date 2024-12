Meloni | il M O esca da crisi permanente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.30 "Il Medio Oriente merita una prospettiva nuova di uscita da questa, la tregua in Libano e la caduta del regime di Assad in Siria sono opportunità su cui dobbiamo lavorare, insieme ai nostri partner, per raggiungere una pace giusta e sostenibile". Così la premier, nel messaggio agli 'Stati Generali della Diplomazia' Poi ribadisce:"Continueremo nel convinto sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina". E: è priorità ingresso dei Balcani occidentali nell'Ue per "completamento riunificazione dell'Europa".