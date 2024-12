Quotidiano.net - Manovra in Aula mercoledì ma senza l'accordo con le opposizioni

Leggi su Quotidiano.net

Governo e maggioranza annunciano l'arrivo dellainper18, dalle ore 14, con l'idea di porre la fiducia sempre in giornata. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo che però non ha registrato alcuntra maggioranza e opposizione al riguardo. Lehanno respinto la proposta del presidente Lorenzo Fontana di chiudere domattina l'esame in Commissione Bilancio per portare il testo, in modo da porre la fiducia e chiudere l'esame venerdì con il voto finale. La maggioranza va avanti ma rimane il rischio che i tempi previsti e annunciati ina Montecitorio possano saltare con il rinvio del voto finale al Senato dopo Natale.