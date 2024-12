Ilgiorno.it - Lega, in Lombardia l’era Romeo. Fine dei commissariamenti: "Ora dobbiamo parlare di Nord"

Leggi su Ilgiorno.it

Ladella stagione dei nominati e deiall’interno del partito, il ritorno alla questione settentrionale e ad uno spazio politico alternativo a quelli tradizionali: lo spazio proprio di un "movimento del territorio". Queste le due priorità che sono valse a Massimiliamo, pure capogruppo dellaper Salvini premier al Senato, l’elezione per acclamazione a segretario dellaLombarda, ieri nel corso del congresso del partito. Due priorità sottolineate, sia pur con sfumature diverse, anche da chi ha preso la parola prima di: da Attilio Fontana, presidente della Regione, a Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, passando per Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali. Due priorità che rappresentano altrettanti messaggi per il segretario federale Matteo Salvini, sul quale si è spesso focalizzato il malcontento per una gestione ritenuta poco federalista del Carroccio e per un’agenda che si è via via "romanizzata".