Lettera43.it - L’annuncio di Trump: «Dalla giapponese SoftBank investimento di 100 miliardi negli Usa»

investirà 100di dollariStati Uniti e creerà almeno 100 mila posti di lavoro». Lo ha annunciato Donaldda Mar-a-Lago, dove si trovava anche il ceo della multinazionale nipponica, Masayoshi Son. «Questo è unstorico», ha aggiunto il presidente eletto americano. Son aveva già annunciato l’intenzione d’investire 50di dollari in start-up statunitensi nel 2016, dopo la prima vittoria di The Donald alle Presidenziali Usa.Masayoshi Son e Donald(Getty Images).Terza più grande società quotata in borsa in Giappone,Group Corporation è una holding finanziaria multinazionale con sede a Tokyo: offre servizi di telefonia fissa, telefonia mobile, Internet a banda larga, commercio elettronico, finanza, marketing, progettazione di semiconduttori e altro.