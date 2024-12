Spazionapoli.it - “L’accordo è ad un passo”: l’azzurro firmerà un contratto stellare

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio Napoli – In casa Napoli è iniziata la stagione dei rinnovi. Un azzurro sarebbe pronto a legarsi al club per le prossime stagioni. In casa Napoli si continua a lavorare duro. La stagione è iniziata al meglio, con i ragazzi di Antonio Conte che sono ai vertici della Serie A e son certi di giocarsi lo Scudetto fino alla fine. Tutto ciò, è stato possibile grazie all’avvento del tecnico salentino che ha saputo ridare brillantezza a tanti calciatori. Tra questi, è presente senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano si è reso protagonista di ottime prestazioni, anche se nelle ultime settimane ha faticato e non poco.A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato anche l’infortunio rimediato contro la Lazio. Il problema fisico non gli ha permesso di scendere in campo contro l’Udinese e forse gli farà saltare anche le prossime sfide.