Liberoquotidiano.it - La verità di Javier Milei: "La motosega funziona. Cosa faremo io, Giorgia Meloni e Trump"

È domenica, il mezzogiorno romano è freddo e solare, attendo checoncluda un incontro con John Elkann. Ripasso le domande e le note, appunto sul taccuino alcune cose che mi raccontano i suoi collaboratori. Intervistaila prima volta a metà febbraio, sempre qui all'Hotel Ambasciatori, in Via Veneto, come sembrano lontani quei giorni. La stampa e la televisione dipingevanocome un tipo eccentrico, un matto ultra -liberale destinato a fare un giro di tango e fallire. Dieci mesi dopo, il presidente dell'Argentina è diventato quello che prometteva, il capo di Stato anticonformista che ha preso in contropiede gli economisti che ti spiegano tutto non avendo azzeccato mai niente, ha varato con successo un programma economico liberale in un Paese devastato dal socialismo, con i default a cascata e gli investitori internazionali in fuga.