Linkiesta.it - La ripetizione è la più inaspettata forma di cambiamento

Leggi su Linkiesta.it

Nel 1975 il produttore musicale Brian Eno, padre della musica ambient, e l’artista multimediale Peter Schmidt idearono “Oblique strategies, Over One Hundred Worthwhile Dilemmas”, un mazzo di oltre cento carte di bambù che promuoveva un metodo pensato per musicisti e artisti per superare il blocco creativo, senza offrire soluzioni. Il pensiero laterale stimola risposte creative per affrontare problemi comuni, senza usare la logica tradizionale. Una di queste carte – oggi scaricabili gratuitamente online – recita «Repetition is a form of change».Courtesy of USMÈ proprio il concetto dicomediche caratterizza la storia di Usm (Universal storage module), un prodotto utilizzato nel design d’interni composto da una serie di moduli standardizzati, versatili, dalle linee semplici e pulite, che possono essere assemblate, staccate e riorganizzate in vari modi.