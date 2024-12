Ilfattoquotidiano.it - La norma per il raddoppio di stipendio ai ministri non parlamentari diventa figlia di nessuno. Meloni tace, Salvini non sa nulla, gli interessati: “Mai chiesta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ingiustizia sta per essere sanata, la dignità restituita, le diseguaglianze finalmente rimosse: finalmente inonpotranno smettere di sentirsi sfruttati o comunque disprezzati rispetto ai colleghi che sono anche. E’ noto che la maggioranza di centrodestra ha inserito nella legge di bilancio lache equipara le indennità dei componenti di governo che sono anche deputati e senatori a quelli che non sono stati eletti vale a dire quelli che non hanno corso alle elezioni ma anche quelli che hanno pure corso ma sono stati snobbati dagli elettori. Diciassette tra, vice e sottosegretari vedranno aggiungersi all’indennità mensile da 10.435 euro lordi altri 3.503,11 euro della diaria che spetta a deputati e senatori, 3.690 euro di rimborsi per “l’esercizio del mandato” e ulteriori i 1.