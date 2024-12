Dilei.it - Keira Knightley allo stadio del Como, lo strano tifo delle star di Hollywood

Un miraggio? Niente affatto: ancora una volta la tribuna delloSinigaglia diha ospitato undi un certo calibro: proprio ieri, durante il match con la Roma (battuta per 2-0), Michael Fassbender e Adrian Brody sono stati avvistati sugli spalti mentre, divertiti e con passione, assistevano alla partita. Una tappa obbligata per i vip, a quanto pare, dato che qualche tempo fa era stato il turno di Hugh Grent ed Andrew Garfield., Adrien Brody e Michael Fassbendersi del: lotrioNessuno poteva immaginare (o forse sì) che lodelsi confermasse ancora una volta una meta di gran interesse per i forestieri. E che forestieri: non è affatto la prima volta chediscelgano il piccolo impianto a due passi dal lago per concedersi il lusso di assistere ad una partita di calcio, dandosi ad unsfrenato: ebbene, i desiderabili gradoni stavolta hanno visto la lieta presenza die Michael Fassbender, immortalati dagli infallibili obiettivi dei fotografi a brevissima distanza da Adrien Brody, il quale seguiva con estrema attenzione il match in oggetto.