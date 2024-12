Game-experience.it - Indiana Jones e L’Antico Cerchio spopola su Game Pass, è tra i giochi più giocati su Xbox

Leggi su Game-experience.it

stando su, confermandosi come una delle migliori uscite recenti per la console. Il titolo di Machines e Bethesda, disponibile suda una settimana, è riuscito infatti già a conquistare il primo posto nella classifica deipiù popolari sul servizio in abbonamento ed il quarto posto nella lista deipiùin Italia sulle console di Microsoft.Questo traguardo è ancora più significativo considerando che la classifica generale è spesso dominata da titoli multiplayer free-to-play, tra i quali troviamo ovviamente anche i celeberrimi fenomeni culturali che rispondono al nome di Call of Duty e Fortnite.Tra i meriti di questo successo eccellente ditroviamo ovviamente il fascino intramontabile esercitato da Indy, oltre che l’indiscutibile abilità degli sviluppatori di Machines nel confezionare un’avventura action che unisce narrazione coinvolgente e meccaniche di gioco avvincenti.