Il regalo del ceo dell’Antico Vinaio ai suoi dipendenti | Un milione di euro di welfare e una vacanza alle Maldive

Ildel ceoaiTommaso Mazzanti, ceo, ha deciso di fare undi Natale aiinnalzando non solo la quota dima anche i giorni di ferie e mettendo in palio anche un viaggio.Lo ha annunciato lo stesso Mazzanti sul suo profilo Instagram: “Quest’anno ho deciso di alzare ancora di più l’asticella. Almeno undiverrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori”.Idella catena avranno a disposizione 3milaper il proprio, 500in più rispetto a un anno fa: “Oltre alla settimana gratuita di ferie in più, e vari premi, quest’anno ho voluto riconoscere un premio particolare anche alla costanza, alla perseveranza e all’amore e alla passione che ogni collaboratore e collaboratrice mette nel lavoro”.