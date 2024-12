Il parco della Liburna ospita "Altro Natale", la festa equo solidale

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 16 dicembre 2024- Domenica 22 dicembre, presso il, si terrà la prima edizionedell’Associazionismo Eco-”. Un evento, organizzato da APS SAIFO in collaborazione con la LIPU Delegazione di Ostia e patrocinata dal Comune di Fiumicino, per celebrare unpiù consapevole e promuovere i valori di solidarietà, sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Nel corsogiornata verranno offerti incontri, laboratori e attività per tutta la famiglia. Prevista la presenza dell’Assessore alla tutela degli animali, Monica Picca e dell’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.La partecipazione alle varie attività che si svolgeranno nel corsogiornata è gratuita e aperta al pubblico.Il programma completo delle attività è disponibile sul sito www.