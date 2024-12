Quotidiano.net - Il Gruppo Selini investe 15 milioni nella logistica sostenibile

SOLUZIONI TECNOLOGICHE a impatto zero. Sono quelle di cui si è dotato il, leader nazionale. In particolare, le nuove infrastrutture a zero emissioni per la gestione del trasporto saranno disponibiliflotta del, che, così, amplia i propri servizi e la capacità di dare risposte innovative in un settore, quello dellae dei servizi, in continuo cambiamento. L’investimento è stato reso possibile grazie alla garanzia Green di Sace, a supporto del finanziamento di 15di euro, erogato da UniCredit. Il finanziamento è strutturato in due tranche, la prima da 7di euro, a supporto di carrelli elettrici, già acquistati dal, con durata 5 anni, e la seconda, da 8di euro, con durata di 6 anni, per l’acquisto di nuovi carrelli elettrici.