Ilrestodelcarlino.it - I rapinatori mascherati che prendevano di mira gay: “Siamo famosi, voglio fare l’ultimo grande colpo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 16 dicembre 2024 – “organizzare qualcosa di gigantesco, unda 40mila euro. Non so come farò ma ho bisogno di quei soldi sennò perdo la casa”. Tra le parole intercettate dagli investigatori si profilava la possibilità di un altro grossoda parte della banda che ha aggredito e rapinato due uomini adescati attraverso una ‘app’ per incontri tra omossessuali. A fermare i propositi criminali dei quattro malviventi residenti a Rimini (un marocchino di 24 anni, un 21enne riminese, un 21enne senegalese, e un 27enne originario del Perù, detto il ‘Cinese’) ci hanno pensato i carabinieri di Rimini e di Cesenatico che, attraverso le testimonianze e le intercettazioni telefoniche, hanno inchiodato i responsabili delle aggressioni avvenute a Cesenatico e a Corpolò (a Rimini) il 3 novembre scorso e a Longiano e Villa Verucchio il giorno seguente.