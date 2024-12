Quotidiano.net - I nuovi concorrenti del Grande Fratello: chi entra stasera

Questa edizione delè quella con il maggior numero dinel giro di pochi giorni. Cinque, considerando l’idra a due teste chiamata Le Monsè come un’unica concorrente, in sole due settimane. Eingressi sono previsti da qui a gennaio. C’è da chiedersi, con un’eliminazione ogni 14 giorni, se si punti ad arrivare a una finale in estate. Ormai le nomination assomigliano di più a un’assemblea di condominio da quanto è alto il numero di. E oggi, lunedì 16 dicembre, questo numero salirà ancora. Nella puntata deldi questa sera sono previsti treingressi. Già, tresi aggiungeranno ai 17 già in Casa. Anzi, in realtà 16 visto che uno tra i nominati Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Helena Prestes e le Non è la Rai sarà eliminato.