Grande Fratello, nuove tensioni tra Shaila e Lorenzo che scoppia in lacrime: "Non mi porta rispetto, può fare la sua vita e io la mia!"

Il rapporto traGatta eSpolverato nella Casa delsi fa sempre più altalenante.Dopo le parole della mamma di, che non è affatto contenta di questa sua storia d’amore, i due concorrenti sembrano aver incassato il colpo.L’ex Velina gli ha confidato di non sentirsi abbastanza apprezzata e di aver messo da parte la sua gioia perspazio a questo nuovo amore. Nonostante sia per lei un bel momento, c’è qualcosa che non la rende felice a pieno:In questo momento, che per me è una cosa bellissima, è come se un po’ avessi messo da parte questa gioia mia. Mi dispiace che tu, o qualcun altro, non venga da me a dire: “Cavolo, lo sai che sei proprio bella quando balli? Sei brava!”. A volte anch’io ho bisogno di conferme, questa è una cosa che mia delle riflessioni.