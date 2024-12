Quotidiano.net - Germania, Scholz perde la fiducia al Bundestag. Strada spianata per le elezioni anticipate

Leggi su Quotidiano.net

Berlino, 16 dicembre 2024 – Se Parigi piange, Berlino non ride. Come ampiamente previsto, il cancelliere Olafnon ha ottenuto laalaprendo laallein. Il voto dovrebbe tenersi in febbraio.“lascia il Paese in una delle peggiori crisi economiche del Dopoguerra”, ha attaccato il conservatore Friedrich Merz, parlando subito dopo il cancelliere. La mancataformalizza una crisi di governo già acclarata, la seconda in Europa nel giro di poche settimane dopo quella registrata in Francia.La richiesta dinon è stata un azzardo, ma una mossa preparata dal cancelliere per andare a. La coalizione di governo era ormai crollata, serviva accelerare i tempi., nel discorso al, ha implicitamente dato il via alla campagna elettorale.