Ilgiorno.it - Frode fiscale, nei guai i presunti prestanome

"Mi ha dato un foglio con due ditte intestate.. boh, adesso sono dall’avvocato a portare sto foglio. il periodo del Covid che non c’era un c. da fare, uno deve mangiare, è un casino. Mi sono fidato di certe persone che me l’hanno messa nel c. capito.". Intercettato dai finanzieri, si lamentava con la madre per essere stato ingannato e lasciato con un sacco dicon Inps e Inail uno dei duedella ‘ndrangheta che venerdì sono chiamati al Tribunale di Monza al processo con il rito abbreviato davanti alla giudice per le udienze preliminari Francesca Bianchetti. Devono rispondere a vario titolo di, evasione, indebita compensazione di crediti fittizi, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Con loro è imputato Giovanni Maiolo, 46 anni, nipote del boss Cosimo Maiolo, 58 anni, già condannato nella maxi inchiesta “Crimine Infinito“ e poi a 13 anni anche nella recente indagine sui collegamenti tra clan e politica per le ultime elezioni comunali a Pioltello, in cui è stato condannato anche Giovanni Maiolo a 8 anni e 10 mesi di reclusione.