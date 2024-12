Ilrestodelcarlino.it - Diamo una mano a Gerardina

Antutti di corsa, ma è bello vedere che, qualche volta, c'è ancora modo di fermarci. Frenare. Rallentare. Stupirci. Commuoverci. Aprire il nostro cuore di fronte agli occhi di una persona disperata. A Forlì c'è una storia che sta non solo 'commuovendo', ma 'muovendo' mezza città, un intero quartiere. Tutto stretto, abbracciato forte, a questa donna disperata che si chiamae ha 37 anni. Neppure un mese fa aè caduto il mondo addosso nel momento in cui il suo compagno, Giuseppe, è precipitato da un traliccio, morendo sul lavoro. La coppia risiedeva da un paio d'anni a San Pietro in Casale, nel Bolognese, e aveva avuto una splendida bimba. Primaviveva a Forlì, da sempre: con la sua famiglia, i genitori ormai anziani, un altro figlio avuto da una precedente relazione finita malissimo, tanto che il padre di quel ragazzo è sparito e non si è mai fatto più vedere.