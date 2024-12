Liberoquotidiano.it - Ddl sicurezza: Fratoianni, 'è deriva pericolosa per nostra democrazia, fermatevi'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Quella del governo con il ddlo meglio con il ddl Paura è unasul piano del dissenso ed è unapreoccupante per la qualità della. Io penso che ci sia un grande problema diin questo Paese, ma non è quello che vuol far passare la propaganda della destra. Penso che ci sia un problema dicollettiva col fatto che ci sono troppe persone sempre di più che non hanno un tetto sulla testa o che non hanno sufficientemente garantito il diritto alla cura e alla salute, o il diritto all'istruzione e al trasporto pubblico, o che non abbiamo il diritto a un reddito dignitoso che permetta di assicurare un futuro ai loro figli". Lo afferma Nicoladi Avs dai microfoni di Radio Rai Uno nel corso de 'Il Rosso e il Nero'.