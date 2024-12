Tvplay.it - Bremer, arriva la decisione definitiva: ora è ufficiale

manca terribilmente alla Juventus, che sta pagando la sua assenza in termini di solidità difensiva. Ora però c’è una piacevole notizia che lo riguardaIl campione brasiliano sta recuperando dall’infortunio al legamento crociato, che lo terrà fuori praticamente per tutta la stagione. Laha fatto però sorridere i suoi tifosi e quelli della Juventus.la: ora è(TvPlay – ANSA) Gleisone uno di quei giocatori la cui assenza è impossibile da non sentire. Il centrale brasiliano fu acquistato due anni fa per una cifra considerevole dalla Juventus, 41 milioni più 8 di bonus. Il Torino non fece sconti ma Cairo dovette arrendersi alla volontà del ragazzo di provare una nuova esperienza. In bianconero ha messo insieme 91 presenze e 8 gol, diventando un autentico pilastro della retroguardia juventina.