Boxe Diego Lenzi vince all’esordio da pro | battuto il serbo Stanisavljev

Inizia con una vittoria l’avventura nellaprofessionistica per, che hailGeorgijeper ko tecnico durante la serata “The Art of Fighting” al Centro Pavesi di Milano. Esordio connte da pro per “El Toro”, reduce dalle Olimpiadi di Parigi dove di fatto era risultato il migliore della spedizione italiana nella capitale francese per quanto riguarda il pugilato. E stasera, nel suo debutto da professionista,non ha tradito le attese, mandando al tappeto un rivale comunque insidioso come ilndo dunque prima del limite.L’Italia torna a sperare nei pesi massimi e lo fa con un talento innato come quello dell’emiliano, che con grande personalità non nasconde di avere obiettivi a dir poco ambiziosi per il proseguo della carriera sul ring.