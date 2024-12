Assurda tragedia nei boschi | spara all’amico per errore per la disperazione si toglie la vita

Leggi su Dayitalianews.com

Doveva essere un’avventurosa battuta di caccia, invece si è trasformata in un’: due giovani cacciatori, di 27 e 28 anni, sono stati ritrovati morti la sera di domenica 15 dicembre dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, supportati dai vigili del fuoco di Cagliari e dal corpo forestale regionale.I due ragazzi, entrambi residenti a Quartu Sant’Elena, risultavano dispersi nella localitàva di Mela Murgia e i familiari avevano lanciato l’allarme considerando che i due, andati neiper una battuta di caccia, forse al cinghiale, non davano notizie di loro ormai da ore. La Procura è stata informata e così sono partite le ricerche.LaneiCome riferito da Cagliari Today, i soccorritori hanno localizzato i cellulari dei due ragazzi, così hanno potuto circoscrivere l’area di ricerca.