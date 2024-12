Alessandro Riccardi nuovo presidente nazionale della Società italiana medicina di emergenza-urgenza

Leggi su Ildenaro.it

ildi(Simeu) per il triennio 2025-2027. Nominato in occasioneprima riunione del neoletto Consiglio direttivo, risultato delle elezioni avvenute nello scorso novembre,sostituisce nella carica Fabio De Iaco, che entrerà di diritto nell’Ufficio di presidenza del prossimo triennio in qualità di past president. Dall’Ufficio sono stati assegnati anche gli altri incarichi gestionali e rappresentativi: viceMario Guarino (Napoli), segretario Mirko Di Capua (Bergamo), Tesoriere Giovanni Noto (Ragusa), coordinatrice area infermieristica Antonella Cocorocchio (Roma), coordinatrice degli specializzandi Alessandra Iorfida,Scuola di specializzazione didiHumanitas University di Milano.