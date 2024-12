Dilei.it - A Capodanno, mangia questi 5 cibi portafortuna

Quella deidare aè una tradizione divertente da tenere viva soprattutto perché, come vedremo, con un po’ di fortuna staremo bene. Sì, idiche vedremo insieme sono alimenti del benessere perfetti per prenderci cura della nostra salute sin dai primi minuti del nuovo anno. Saranno di buon auspicio, ma anche un modo per iniziare a mettere in pratica qualcuno dei buoni propositi per il nuovo anno in arrivo, anche a tavola. L’umore sale e il nostro corpo ringrazia.1. MelagranaLa melagarana è uno dei frutti simbolo delle feste natalizie, un vero e proprio tesoro della natura che arricchisce ogni piatto con i suoi riflessi rubino, un sapore dolce, ma complicato da meravigliose note acide e un profumo delicatissimo e avvolgente. Il suo valore simbolico risale addirittura alla mitologia greco-romana dove il melograno era la pianta sacra a Giunone e Venere e simbolo di fertilità e ricchezza.