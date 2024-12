Ilrestodelcarlino.it - Un flash mob per ricordare . Chico Mendes

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Medolla oggi ricorda, a cui il 25 aprile 1989 venne intitolata dall’allora amministrazione comunale la pista ciclabile lungo l’ex ferrovia che collegava Mirandola a Modena. Sindacalista, fu tra i primi a unire nelle sue battaglie la difesa della foresta amazzonica e della sua gente ai diritti dei raccoglitori di caucciù, i cosiddetti seringueiros. Nel pomeriggio alle 15.30 ritrovo alla Barchessa dell’Amicizia al parco di via Genova, per una breve camminata lungo la ciclabile fino all’area accanto all’incrocio con via Camurana, dove alle ore 16 avrà luogo unmob. "Un’intitolazione assolutamente lungimirante per l’epoca, di cui la nostra comunità è orgogliosa" commenta l’assessore all’ Ambiente Roberto Bortoli. al. gr.