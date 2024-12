Ilgiorno.it - Tragedia in stazione. Il corpo di un trentenne trovato vicino ai binari

È statoormai senza vita a 50 metri dalla banchina delladi Saronno sud. L’allarme è scattato ieri intorno alle 15, quando il macchinista di un convoglio diretto a Milano ha notato ildel. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. Il personale dei mezzi di soccorso, dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno all’automedica, non ha potuto fare nulla, se non constatare il decesso. L’uomo non aveva con sé documenti: secondo una prima ipotesi, si tratta di un senzatetto. Accanto a lui c’era una bicicletta, ma non si sa se fosse sua o se sia stata abbandonata da altre persone. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. La vittima potrebbe essere stata investita da un treno di passaggio o essere caduta sulla massicciata.