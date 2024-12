Metropolitanmagazine.it - Sarah Michelle Gellar è disponibile a tornare per un reboot di Buffy l’ammazzavampiri

Dopo aver precedentemente scartato l’idea,ha dichiarato di essere ora aperta anell’universo di. In un’apparizione al The Drew Barrymore Show,ha raccontato che sta prendendo in considerazione di riprendere il ruolo diin un potenziale progetto. “Di solito dicevo di no, perché è nella sua bolla ed è così perfetto“, ha detto. “Ma guardare And Just Like That. e vedere Dexter: Original Sin, e rendersi conto che ci sono modi per farlo, sicuramente ti fa pensare, ‘Beh, forse.’”ha aggiunto che “” non avrebbe necessariamente bisogno di essere relegato a un prequel e che potrebbero esserci una serie di diverse vie narrative possibili.“Potrebbe essere qualsiasi cosa“, ha aggiunto