Profumi tarocchi Seimila confezioni sequestrate dalla Gdf

Oltre cinquemiladi marche costose, stipati in una stanza ricavata con una parete in cartongesso all’interno di un enorme magazzino a Castenedolo. È quanto hanno scoperto nelle scorse ore i finanzieri del Gruppo di Brescia. I militari, in prima linea nel contrasto alla commercializzazione di “”, sono arrivati al capannone seguendo l’uomo che aveva le chiavi dello stesso, un cinquantenne della Turchia. Le Fiamme gialle lo avevano intercettato mentre faceva trattative a bordo strada con un acquirente giunto da Milano. La perquisizione ha portato alla luce circa quattrocento scatole didei costosi brand, tutti ben contraffatti. In auto il venditore aveva un paio di chiavi che aprivano la porta di un grande deposito dove sono state trovatee 5.400di, fasulli al pari degli altri.