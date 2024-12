Lanazione.it - Nebbia in Toscana, banchi sulla Fipili e in altre zone. Visibilità ridotta

Firenze, 15 dicembre 2024 –a tratti anche particolarmente fitta innella serata di domenica 15 dicembre. Le condizioni di cielo particolarmente sereno durante il giorno hanno favorito la formazione dialla sera. Consulta le previsioni meteo Ihanno interessato in particolare lalungo un po’ tutta la tratta, da dopo Livorno fino a Firenze, con un’intensificazione fra Santa Croce sull’Arno e l’Empolese. In questa zona laè stata in alcuni momenti estremamenteanche sul tratto fiorentino dell’A1. Le autorità raccomandano agli automobilisti particolare prudenza alla guida. Lainsi è presentata, nella serata di domenica 15 dicembre, non solo in campagna ma anche in città. Molte le segnalazioni da Firenze e dalla zona di Prato e Pistoia.