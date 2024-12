Formiche.net - Meccanica di un addio, l’Amazzonia a tinte noir raccontata da Calabrò

Finalista al premio Scerbanenco, “di un” (Marsilio), è l’esordio alla scrittura del bioingegnere Carlo.Un romanzoambientato in Brasile, nella foresta amazzonica, in un mondo dove i confini sono sfumati, anche quelli fra bene e male.In una periferia dimenticata, dove coesistono corruzione, indifferenza, strafottenza, prevaricazione, ma anche il senso di una vita più semplice, più leggera e quasi più umana, si trasferisce l’ingegnere Florian Kaufmann dalla Svizzera e da un sicuro lavoro in banca per occuparsi di legno pregiato appunto in Brasile. Un obiettivo utopico quello di fare impresa mettendo al centro l’ecologia e scelte etiche?Fin dall’inizio del romanzo il lettore comprende che le premesse stanno per essere ribaltate, in un mix di sviluppi imprevedibili, indagini, piccoli e grandi inganni e dubbi morali.