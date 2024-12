Ilnapolista.it - Lukaku è entrato in dieci gol del Napoli. Meglio di lui solo Retegui (15), Thuram (13), Lookman (12)

ingol deldi lui(15),(13),(12)La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, oppone la forza dei numeri alle tante chiacchiere che da inizio stagione siamo costretti a sorbirci su Romelu.Scrive la Gazzetta:Alla fine sono i gol a decidere le partite e quelli,, li sa ancora fare quando viene messo in condizione di battere a rete. E poi, quando vede l’Udinese, tira fuori dall’armadio il costume di Hulk per l’occasione. Quello di ieri è stato il suo sesto gol in A contro i friulani, con cui sembra avere un conto speciale, ma che non sono la squadra a cui ha segnato di più. Quella resta il Genoa, prossimo avversario sabato a Marassi: scherzi del destino o segnali divini, si vedrà. Di sicuro riuscire ad aprire una striscia di gol consecutivi è quello che serve oggi a Romelu e al